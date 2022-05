Hospital São Paulo fecha pronto-socorro a partir desta segunda (23) para reforma

“A reforma do PS do Hospital São Paulo contempla a renovação das redes elétrica, hidráulica, gases, área de gerador, além de separação de entrada infantil e adulta, entre outras adequações necessárias para cumprimento das normas sanitárias e de segurança atuais, de forma a garantir a alta qualidade no atendimento e na formação médica e multiprofissional”, afirmou Nacime Mansur, diretor-superintendente do hospital.

A CROSS (Central de Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde), responsável pela regulação e encaminhamentos médicos de urgência, emergência, ambulatorial e outros suportes à saúde, foi informada e vai destinar as demandas para outros hospitais do município e Grande São Paulo.