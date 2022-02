Hospital Sino Brasileiro tem vagas de técnico de enfermagem e auxiliar administrativo em Osasco

Direto da redação

O Hospital e Maternidade Sino Brasileiro, no Centro de Osasco, está com vagas de emprego abertas para auxiliar administrativo e técnicos de enfermagem em diversos setores. Portanto, os interessados podem obter mais informações e se candidatar às vagas de emprego por meio do portal Vagas.com.

Para técnico de enfermagem são quatro oportunidades para trabalhar no Berçário de Alto Risco, três na UTI Pediátrica, e outra no setor de CME. Há ainda vaga para auxiliar administrativo, no Centro Cirúrgico.