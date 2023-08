1ª Bienal do Livro de Taboão da Serra acontece nos dias 18 e 19 de agosto no Cemur

Por Samara Matos, na redação

Nos dias 18 e 19 de agosto de 2023, das 9:00 às 20:00 horas, acontecerá a tão aguardada I Bienal do Livro de Taboão da Serra, no Cemur – Teatro Carlos Drummond de Andrade, localizado na Praça Nícola Vivilechio, 151, Jardim Bontempo – Taboão da Serra – SP. O evento, que promete ser um marco na cidade, contará com a presença ilustre da renomada Dama do Teatro, Ítala Nandi, do Marquês Lisboa e de Janaina da Cunha, bisneta de Euclides da Cunha, além de outros escritores, artistas e expositores culturais.

Uma das grandes atrações da bienal será a emocionante “ITALA fala de NANDI”, onde a atriz Ítala Nandi apresentará o filme “O CAMINHO dos DEUSES”, dirigido e produzido na Índia. Após a exibição, haverá uma roda de conversa com a renomada atriz, proporcionando uma experiência única e enriquecedora para os espectadores.

O evento também celebrará o lançamento de diversos livros e exposição de obras de arte inéditas. Escritores e artistas plásticos interessados em expor suas obras podem se cadastrar através do link .

A I Bienal do Livro de Taboão da Serra é uma realização da Academia Hispano-brasileña de Ciencias, Artes y Letras (AHBLA) e da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Taboão da Serra, e tem como objetivo promover a cultura, a literatura e as artes na região, além de proporcionar um espaço para o encontro entre artistas, escritores, editoras e leitores.

Participe deste grande evento cultural e desfrute de momentos únicos de conhecimento e entretenimento. Seja bem-vindo à I Bienal do Livro de Taboão da Serra, onde a arte e a literatura se encontram para celebrar a cultura e a criatividade. Para mais informações, entre em contato através do e-mail contato@ahbla.com.br. Não perca essa oportunidade.