I Workshop de Artes Marciais de Taboão da Serra abordará o Kung Fu

Direto da redação

A Prefeitura de Taboão da Serra, através da Secretaria de Esportes e Lazer, realizará o I Workshop de Artes Marciais, que terá como tema o Kung fu. O evento será no Centro de Iniciação ao Esporte (CIE) Monte Alegre e acontece neste sábado, (07), às 14h. Quem participar do evento receberá certificado.

O secretário de Esportes e Lazer, Olívio Nóbrega, comentou sobre a iniciativa. “Os workshops que começarão é uma iniciativa da nossa Secretaria, pois estamos buscando inovação sempre para os taboanenses. Será uma novidade que contemplará, alunos, professores e todos que gostam da prática esportiva. Estamos em uma fase que devemos zelar pelo bem-estar dos alunos, incentivar o esporte e a sáude”, concluiu.

O I Workshop de Artes Marciais será uma aula aberta ministradas por profissionais ada SEMEL e é destinado a alunos, instrutores e demais interessados. À ocasião, serão apresentadas as duas divisões existentes no Kung Fu, no caso, técnicas do norte da China, que utilizam os movimentos das pernas, e técnicas do Sul da China com movimento nos braços, fortes e vigorosos.

Mestre Ney Carvalho, diretor do Departamento de Artes Marciais, explicou o objetivo do evento. “A ideia é difundir ainda mais a modalidade de Kung Fu em Taboão da Serra. Além deste encontro, a Secretaria de Esportes irá realizar outros workshops que contemplarão as mais variadas modalidades de artes marciais. Assim, as pessoas poderão conhecer e saber os serviços que a cidade oferece aos moradores, além de permitir que os interessados aprofundem seus conhecimentos sobre os assuntos”, disse.

Pessoas ou academias que desejam se apresentar durante o evento, precisam se inscrever. É necessário que entrem em contato com a SEMEL, através do telefone (11) 4788-5888, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Serviço:

I Workshop de Artes Marciais – Kung Fu

Quando? Sábado, 07/05 às 14h.

Onde? CIE Monte Alegre – Rua Antônio Pestana, 326 – Parque Monte Alegre

Secretaria de Esportes e Lazer

Avenida Dr. José Maciel, 708, Jardim Maria Rosa

Telefone: 4788-5888