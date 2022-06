IBGE abre 91 vagas temporárias para recenseador em Taboão da Serra

Direto da redação

Os moradores de Taboão da Serra que estão em busca de um trabalho temporário e possuem Ensino Fundamental Completo podem se inscrever gratuitamente no Processo Seletivo Simplificado Complementar (PSS) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O objetivo é contratar 91 pessoas para o cargo de recenseador, que trabalharão no Censo Demográfico 2022. Os interessados têm até quarta-feira, 15/06, para preencher o formulário em www.ibge.gov.br/pss-complementar e participar da seleção.

O recenseador exercer uma importante função: entrevistar e coletar, presencialmente ou por telefone, informações sobre pessoas que residem em uma área que lhe for determinada. Esses dados comporão o Censo Demográfico 2022, um dos principais estudos realizados pelo IBGE para o levantamento sobre a população brasileira e suas condições de vida.

A seleção será feita por análise curricular. “Os candidatos devem preencher o formulário com os dados relativos à formação e essa análise de títulos será classificatória. Quando forem convocados, eles precisam comprovar a titulação”, explica o coordenador de Recursos Humanos do IBGE, Bruno Malheiros.

O recenseador ganhará por produção e é possível calcular uma estimativa através do simulador (https://censo2022.ibge.gov.br/trabalhe-no-censo/estimativa-de-remuneracao.html). De acordo com o edital, é recomendado que o profissional tenha uma jornada de trabalho mínima de 25 horas semanais. O recenseador também passará por um treinamento obrigatório antes do início da coleta do Censo. A divulgação do resultado final está prevista para o dia 30 de junho. A previsão de duração de contrato do recenseador é de até três meses.

Acesso Digital

Os munícipes de Taboão da Serra que se enquadram no perfil e desejam se inscrever, mas não têm como acessar o site pode procurar uma das três unidades do Acesso Digital para solicitar auxílio.

O Acesso Digital é um programa de inclusão digital, ligado à Secretaria de Assistência Social e Cidadania, e tem como objetivo disponibilizar computadores com acesso à internet para que os moradores utilizem os equipamentos para garantir direitos sociais. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, exceto feriado e ponto facultativo, e o atendimento é por ordem de chegada. No primeiro atendimento é necessário realizar um cadastro, nos demais dias basta apresentar documento oficial com foto.

O acesso aos computadores com internet é livre e a sessão de atendimento poderá ser de 30 a 60 minutos. Ao final da sessão o usuário pode utilizar novamente o computador, desde que não tenha ninguém aguardando para usar. Além disso, não há limites de acessos por dia.

Serviço:

Processo Seletivo Simplificado – IBGE

Inscrições gratuitas até 15/06

Cargo: Recenseador

Requisitos: Ensino Fundamental Completo

www.ibge.gov.br/pss-complementar

Acesso Digital

Unidade I – Maria Rosa

Av. Doutor José Maciel, 708 – Jardim Maria Rosa

De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Unidade II – Pirajussara

Estrada Kizaemon Takeuti, 1987, Pirajuçara

De segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30

Unidade III – Vila Indiana

Rua Brasilina Beu, 55 – Vila Indiana

De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h