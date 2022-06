iFood lança moto elétrica com desconto para entregadores

As 300 primeiras unidades do veículo sustentável podem ser adquiridas por meio de um financiamento com um subsídio que garante R$ 2.000 de desconto aos entregadores interessados. O projeto está sendo implementado de forma piloto na capital paulista e, nesta primeira fase, serão instaladas cem estações de troca rápida de bateria em bairros como Lapa, República, Pinheiros, Jardins, Moema e Itaim Bibi e na avenida Paulista.

As motos elétricas EVS Work iFood podem funcionar com um sistema de trocas de baterias. Essa é uma opção para que os entregadores não tenham que se preocupar com a recarga do veículo. Para isso, é necessário assinar um dos planos de assinatura com preços que variam de R$ 129 por mês para quem roda até 2.000 km a R$ 319 para quilometragem e trocas ilimitadas.

Com a assinatura, os entregadores conseguem realizar a troca de baterias descarregadas por outras carregadas nas estações em cerca de um minuto. Mas a EVS Work iFood também acompanha um carregador de bateria, pelo qual é possível recarregar em qualquer tomada em cerca de cinco horas.