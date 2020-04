Igreja Bola de Neve está com “Drive Thru Solidário” neste sábado e domingo

Da assessoria da igreja

Em um momento que muitas famílias têm sido impactadas pelos efeitos da pandemia causada pelo COVID-19, a Igreja Bola de Neve realizará um Drive-Thru Solidário. O movimento social visa arrecadar produtos de necessidade básica, como alimentos e itens de higiene pessoal, que serão distribuídos para pessoas em situação de vulnerabilidade social do município de Taboão da Serra e proximidades.

A arrecadação acontece no sábado (18) e domingo (19), das 10h às 17h, em frente à igreja, que fica na Rodovia Régis Bittencourt , 1700.

Para o Pastor André, da Igreja Bola de Neve Taboão da Serra, este é um momento de união. “A igreja tem importante papel social nas comunidades onde está inserida e sabemos que é hora de nos mobilizarmos para ajudar o maior número de famílias. Este é um convite não apenas para nossos membros, mas para todos aqueles que desejam contribuir. Esta é uma forma prática de mostrarmos nosso amor ao próximo”, explica o pastor.

Como serão montadas cestas básicas para atender às famílias, há uma lista de alimentos recomendados, como: arroz, feijão, óleo, macarrão, molho, farinha de trigo, farinha de mandioca, polenta, açúcar, café, leite e bolacha. Já a lista de itens de higiene pessoal contém: papel higiênico, sabonete, creme dental, álcool gel, fralda e absorvente.

Para a segurança e bem-estar de todos os envolvidos, o Drive-Thru Solidário, que será coordenado pela Assistência Social da Igreja Bola de Neve Taboão da Serra, contará com todas as medidas preventivas. Os participantes que desejam contribuir não precisam descer do carro, pois os voluntários receberão as doações pela janela do automóvel ou podem retirar direto no porta-malas, se assim a pessoa preferir.