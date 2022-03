Impulsiona Taboão especial Mês da Mulher será dia 26 de março no Jardim Record

Direto da redação

A ação social Impulsiona Taboão chega a terceira edição no sábado, 26 de março, com edição especial em comemoração ao Mês da Mulher. Desta vez o evento que leva serviços da Prefeitura de Taboão da Serra e conta com atividades para toda a família será na EMEF Profª. Therezinha Volpato Baro e beneficiará moradores do Jardim Record e região. A ação acontece das 10h às 16h, na Avenida Cid Nelson Jordano, 391 e é aberta a população.

O prefeito Aprígio ressaltou a importância da ação. “No ano passado realizamos duas edições do Impulsiona Taboão que foram um sucesso. Os moradores que compareceram puderam participar de atividades e ter acesso a diversos serviços da Prefeitura em áreas como Assistência Social, Habitação, Cultura, Esportes, entre outros. Nosso objetivo com o Impulsiona Taboão é desburocratizar a Prefeitura, é promover cidadania e levar dignidade a todos”, destacou.

A primeira edição do Impulsiona Taboão ocorreu em novembro, na EMEF Francisco Ferreira Paes e beneficiou moradores do Mituzi e Pirajuçara. Já a segunda edição contou com a participação de cerca de três mil pessoas da região do Trianon que compareceram na EMEF Ester Cordeiro de Souza.

Confira os principais serviços e atividades que estarão disponíveis:

Saúde: vacinação contra a Covid-19; testes rápidos da Covid-19; Consultório Odontomóvel; aferição de pressão arterial e glicemia.

Emprego e Renda: Corte de cabelo masculino e feminino, design de sobrancelhas, balcão de empregos, carteira de trabalho digital, Sebrae Aqui – orientações para MEI, recebimento e elaboração de currículos.

Habitação e Meio Ambiente: distribuição de mudas, educação urbanística e ambiental, orientações sobre regularização fundiária, orientação geral sobre os serviços do meio ambiente e licenciamento.

Assistência Social e Cidadania: Programa Criança Feliz, Varal Solidário, Acesso Digital, acolhimento, Banco de Alimentos, Tarifa Social de Energia Elétrica, cadastro e atualização do CadÚnico, Procon de Taboão da Serra e orientação jurídica em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Educação: Inscrições para o Ensino de Jovens e Adultos (EJA), sala de desenho, laboratório móvel de informática e contação de histórias. Cultura e Esportes: demonstração de artes marciais, pintura de rosto, atividades lúdicas e música.