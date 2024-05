Incêndio atinge buffet infantil em Taboão da Serra

Direto da Redação

Um incêndio na tarde deste sábado (27) atingiu um buffet infantil recém-inaugurado em Taboão da Serra, no Parque Assunção. Segundo funcionários, o fogo teria começado numa fritadeira elétrica, após sobrecarga de energia. Duas viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas para controlar o fogo. Até a publicação desta reportagem, ainda não havia confirmação da causa exata do incêndio.

Não houve feridos. O buffet – inaugurado há poucos dias – seria palco de uma festa infantil. Havia já algumas crianças, mas todos foram para rua com segurança. O buffet fica na Praça Miguel Ortega, junto ao estacionamento do Parque das Hortênsias.