Inep divulga cartão de confirmação com local de prova do Enem 2020

Por Samara Matos, na redação

Nesta terça-feira (5) os inscritos para o Exame Nacional do Ensino Médio 2020 (Enem) poderão acessar o cartão de confirmação de inscrição. As provas impressas estão marcadas para 17 e 24 de janeiro. A aplicação da versão digital ocorre entre 31 de janeiro e 7 de fevereiro.O uso de máscara de proteção será obrigatório nas provas presenciais.

O documento traz, entre outras informações, o local do exame, o número de inscrição, a data e o horário em que a prova será aplicada. Ele pode ser acessado na Página do Participante, no site do Enem.