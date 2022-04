Influenciadora digital ganha seguidores mostrando carros luxuosos

Direto da redação

A influenciadora digital Fabiana Fonseca transformou sua paixão por carros, que cultiva desde menina, em motivação para o trabalho. Atualmente ela é uma das poucas mulheres a ter milhares de seguidores, falando sobre carros esportivos e de luxo.

Em suas postagens vai quebrando os paradigmas e preconceitos que afastam as mulheres do mundo automotivo. “Toda mulher é capaz de dirigir, trocar o próprio pneu e entender de carro, sem perder nada em elegância”, afirma Fabiana.

Com 151 mil seguidores no Instagram e mais de 169 mil no TikTok, Fabiana vem apontando um novo caminho para o público feminino, apesar de seus seguidores serem de ambos o sexo.

A influenciadora explora longos e elegantes modelos, que ela garante ter relação com os carros que gosta, além de acessórios e jóias.

Seu trabalho nas redes lhe rendeu o convite para ser embaixadora da Driver Brasil, empresa que atua na área de eventos esportivos e lançamentos de marcas de carros luxuosos. Outras parcerias são com a Pirelli, empresa multinacional fabricante de pneus, Jaguar Brasil e Land Rover Brasil

“Participo de eventos onde carros estão envolvidos e lançamentos de novos modelos, o que pra mim é um grande prazer. Depois levo esses conteúdos para os meus seguidores”, explica Fabiana.

Se você gosta de carros esportivos, luxuosos e glamour é só segui-la nas redes sociais.

instagram: @fabifonseca_unimodafashion

tiktok: @unimodafashion

facebook: Unimoda Fashion – By Fabiana Fonseca