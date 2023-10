Dia 17 de novembro (sexta-feira): Simone Mendes / Forró Saborear

Dia 18 de novembro (sábado): Henrique e Juliano / Rayane e Rafaela

Dia 19 de novembro (domingo): Zé Neto & Cristiano / Bruno César e Rodrigo

LOCAL

A “Festa do Peão de Taboão da Serra” vai acontecer às margens da Rodovia Régis Bittencourt, altura do km 271, bem pertinho da região central. O local é o mesmo que o presidente Lula – ainda na campanha – fez seu comício em 2022 e fica pertinho do Taboão Plaza Outlet e da Universidade Fecaf.