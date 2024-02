Inmet prevê fim de semana com pancadas de chuva em Taboão da Serra

Direto da Redação

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê o final de semana com pancadas de chuva e trovoadas em Taboão da Serra e região. A mínima é de 21ºC no sábado e máxima variando entre 25ºC e 27ºC até domingo.

Desde domingo, dia 18, a cidade enfrenta pancadas de chuvas, que provocam estragos. No estacionamento da Prefeitura, uma árvore de grande porte caiu. Na região do Jardim Monte Alegre, buracos abriram no asfalto da Avenida José André de Moraes.

Outro ponto que tem sofrido com as chuvas dos últimos dias é a Câmara Municipal. O telhado não aguentou o temporal e a água invadiu o forro do segundo andar, deixando um rastro de destruição, incluindo o gabinete do presidente. Apesar disto, as sessões solene e ordinária aconteceram no plenário sem qualquer contratempo.

Ainda na região do Jardim Helena, ao lado da Câmara, a Estrada São Francisco alagou, causando prejuízos. Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram uma pessoa no capô do carro durante o alagamento.