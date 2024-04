Inscrição para 15ª Corrida do Trabalhador de Taboão da Serra pode ser feita até o dia 28 de abril

Da PMTS

Já estão abertas as inscrições para a 15ª edição da Corrida do Trabalhador, que acontece no próximo dia 1º de maio, na região do Jardim São Judas, em Taboão da Serra, com apoio do Governo Municipal e organização da Alma Run. Em 2019, a última edição antes da pandemia, reuniu mais de mil atletas.

A arena será montada novamente na Rua Vicente Leporace, proporcionando maior comodidade aos atletas e facilidade para quem utiliza o transporte público para chegar no dia da prova. Em Taboão da Serra, o transporte público é gratuito aos domingos e feriados.

Para participar, o atleta precisa pagar a inscrição de R$ 50,00 + 1 kg de alimento não perecível, que dará direito a camiseta especial, chip descartável, número de peito, água, frutas e medalhas para todos que concluírem o percurso. A inscrição pode ser feita pelo site https://www.almarun.com.br, até o dia 28 de abril.

“Tenho muito orgulho de ver a evolução da Corrida do Trabalhador, de uma prova de bairro para uma prova oficial que recebe atletas de todo o Brasil, mas a minha maior emoção é ver pessoas de todas as idades participando do esporte mais democrático em busca de qualidade de vida”, comenta Cido, idealizador e corredor.

“Todas as iniciativas que promovem a saúde, o bem-estar e o esporte têm o meu apoio. Desde o início de minha gestão, abri mais de 5 mil vagas em diversas modalidades esportivas, inclusive atletismo. Este ano, vamos garantir que a Corrida do Trabalhador tenha toda a estrutura necessária”, destaca o Prefeito Aprígio.

Este ano, os cinco primeiros, masculino e feminino, tanto na categoria geral como moradores de Taboão da Serra, dividirão mais de R$ 5 mil em dinheiro, além do troféu. Os três primeiros, nas categorias por faixa etária, também receberão um troféu.

SERVIÇO:

15ª Corrida do Trabalhador

Data: 1º de maio

Concentração: 7h. Largada 8h30

Local: Rua Vicente Leporace – Jd. São Judas

Inscrições online: https://www.almarun.com.br