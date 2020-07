Inscrição para curso técnico termina nesta sexta (24); histórico escolar vai garantir vaga

Direto da redação

As inscrições para o vestibulinho do curso técnico de “Desenvolvimento de Sistemas” na Escola Técnica Estadual (ETEC) de Taboão da Serra podem ser feitas até às 15h desta sexta-feira (24). São 40 vagas no período noturno. É preciso preencher a ficha [CLIQUE AQUI] e pagar o valor de R$ 19.

As opções de cursos na Etec de Embu das Artes é mais ampla. São seis áreas com 40 vagas em cada um dos seis cursos nos períodos da tarde e à noite.

A novidade deste vestibulinho é que, por conta da pandemia do COVID-19 não serão aplicadas provas presenciais. O critério adotado é o da análise do histórico escolar. A classificação final vai considerar a média aritmética simples das notas das disciplinas de português e matemática da 1ª série do Ensino Médio.

Confira os cursos abaixo:

Etec Taboão da Serra (Praça Miguel Ortega, 135 – Parque Assunção)

Desenvolvimento de Sistemas – 40 vagas noturno

Etec Embu das Artes (Rua Marcelino Pinto Teixeira, 529 – Parque Industrial Ramos de Freitas)