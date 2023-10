Inscrição para o Vestibular das Fatecs começa nesta segunda-feira (16)

Direto da redação

O período de inscrição para o processo seletivo das Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) do Governo de São Paulo vai de 16 de outubro a 12 de dezembro, exclusivamente pelo site www.vestibularfatec.com.br. O valor da taxa é de R$ 84. A prova será realizada no dia 7 de janeiro do próximo ano.

As Fatecs oferecem 19.445 vagas para as unidades de todo o Estado de São Paulo. Deste total, 14.581 são destinadas ao Vestibular das Faculdades de Tecnologia e 4.864 vagas aos candidatos do Provão Paulista. São 93 opções em cursos superiores de tecnologia, que têm duração mínima de três anos.

Atualmente, o número de matriculados nos cursos de graduação tecnológica das Faculdades de Tecnologia supera 90 mil estudantes. As unidades são administradas pelo Centro Paula Souza (CPS), autarquia do Governo do Estado de São Paulo vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação.

Novidades

Atendendo às constantes atualizações do mercado e mantendo a oferta de formação profissional de qualidade, as Fatecs apresentam três cursos superiores inéditos na instituição, para o primeiro semestre de 2024.

Duas graduações serão ofertadas na Fatec São Paulo, localizada no bairro do Bom Retiro, na Capital: curso superior de tecnologia em Paisagismo e Jardinagem, com 40 vagas, à tarde, e Produção Cultural, com 40 vagas, de manhã.

Já a Fatec Votorantim oferece o curso superior de tecnologia em Ciência de Dados para Negócios, com 35 vagas à noite.

A Fatec Campinas vai implantar nova turma no curso superior de tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (40 vagas à tarde).

Treze Fatecs vão implantar novos cursos, já existentes em outras unidades:

• Fatec Araraquara – Análise e Desenvolvimento de Sistemas (40 vagas, de manhã);

• Fatec Cotia – Comércio Exterior e Design de Produto com ênfase em Processos de

Produção e Industrialização (40 vagas, cada, de manhã);

• Fatecs Ferraz de Vasconcelos e Registro – Gestão Empresarial (40, de manhã e 35 vagas, à noite, respectivamente);

• Fatec Guaratinguetá – Design de Mídias Digitais (40 vagas, à tarde);

• Fatec Indaiatuba – Desenvolvimento de Software Multiplataforma (40 vagas, de manhã);

• Fatec Itaquaquecetuba – Gestão de Comércio Eletrônico (40 vagas, à tarde);

• Fatec Jundiaí – Ciência de Dados (40 vagas, à noite);

• Fatec Marília – Desenvolvimento de Software Multiplataforma (40 vagas, manhã);

• Fatec Mococa – Sistemas para Internet (40 vagas, de manhã);

• Fatec Ribeirão Preto – Gestão de Recursos Humanos (40 vagas, de manhã);

• Fatec São Paulo – Gestão da Qualidade (40 vagas, de manhã)

• Fatec São Sebastião – Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Marketing (40 vagas para cada curso, à noite);

• Fatec Sumaré – Gestão de Logística Integrada (40 vagas, de manhã).

Inscrições

Para concorrer a uma das vagas do Vestibular das Fatecs, é preciso ter concluído ou estar cursando o Ensino Médio ou equivalente, desde que no ato da matrícula comprove a

conclusão do curso.

A inscrição deve ser feita exclusivamente pelo site www.vestibularfatec.com.br, até as 15 horas do dia 12 de dezembro. É necessário preencher a ficha de inscrição, o questionário socioeconômico e pagar a taxa de R$ 84 em dinheiro, em uma agência bancária de sua preferência, ou via internet, pelo aplicativo bancário ou ainda com cartão de crédito, por meio da ferramenta getnet disponível na internet. O pagamento deve ser feito até a data de

encerramento das inscrições.

No momento da inscrição, o candidato deve escolher um curso em primeira opção e, caso seja do interesse, optar por um curso para segunda opção, em qualquer Fatec e período. Os cursos,

as vagas, os períodos e as unidades participantes estão disponíveis no site do processo seletivo.

As Fatecs disponibilizam computador e acesso à internet a quem quiser fazer a inscrição no Vestibular. Cabe ao interessado entrar em contato com a unidade para saber datas e

horários de atendimento.

Inclusão

O Sistema de Pontuação Acrescida do Centro Paula Souza concede acréscimo de pontos à nota final do exame, sendo 3% a afrodescendentes e 10% a quem tenha cursado o Ensino Médio integralmente na rede pública. Quem estiver nas duas situações, recebe 13% de bônus.

Cabe ao candidato verificar na portaria se tem direito à pontuação acrescida, porque a matrícula não poderá ser realizada e a vaga será perdida se as informações não atenderem às condições estabelecidas em sua totalidade.

O candidato com deficiência ou que necessite de condições especiais para fazer a prova deverá incluir essa informação na ficha de inscrição eletrônica e, também, encaminhar o laudo médico, emitido por especialista, descrevendo o tipo e o grau da necessidade, por meio de link específico na ‘Área do Candidato’, impreterivelmente, até as 15 horas do dia 12 de dezembro. É possível solicitar atendimento diferenciado, como prova em braille ou ampliada, intérprete de libras ou local adaptado para fazer o exame. Também podem solicitar condições especiais candidatos de unidades prisionais e candidatas em fase de amamentação.

O candidato transgênero que desejar ser tratado pelo nome social deverá dar essa informação no ato da inscrição, no campo específico. Não será possível solicitar a inclusão posteriormente. Também é preciso enviar, durante o preenchimento da ficha, via upload, imagem do RG (frente e verso) e uma foto 3×4 recente. É de inteira responsabilidade do interessado o correto preenchimento da ficha de inscrição, o envio de documentos e o cumprimento dos prazos estipulados.

Provão Paulista

O exame de avaliação seriada do Governo de São Paulo, Provão Paulista, será aplicado entre novembro e dezembro. Participam alunos da Secretaria da Educação do Estado (Seduc), das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) e de outras redes públicas de ensino, incluindo escolas municipais e de outros estados.

É importante destacar que o Vestibular das Fatecs e o Provão Paulista oferecem vagas distintas e ocorrem de forma independente. O estudante que vai participar do Provão Paulista também pode fazer a inscrição para o Vestibular das Fatecs e aumentar suas chances de ingressar em um curso superior de tecnologia. As vagas das Faculdades de Tecnologia do CPS reservadas para o Provão Paulista que não forem preenchidas serão transferidas para o processo seletivo do primeiro semestre de 2024.

O candidato que prestar os dois exames, Provão Paulista e Vestibular das Fatecs, e for classificado para as duas opções, ingressará da seguinte forma: quem for aprovado para o mesmo turno, curso e Fatec, entrará pelo processo seletivo em que obtiver melhor classificação. Já o ingressante que for classificado para vagas em turno, curso e/ou unidades diferentes, deverá realizar a opção por um dos exames, no prazo estabelecido no calendário de convocações para matrícula.

Todos os alunos do Ensino Médio das Etecs e da Seduc estarão inscritos automaticamente no Provão Paulista. A taxa de inscrição não será paga. Porém, será necessário acessar o portal de escolha de vagas entre os dias 1º e 15 de novembro para indicar os cursos de preferência.