Inscrições abertas até 15 de setembro para matrícula na rede municipal de ensino de Embu das Artes

Estão abertas até 15 de setembro de 2023 as inscrições para a matrícula na rede municipal de ensino de Embu das Artes, destinadas a estudantes que vêm de fora da rede. As modalidades disponíveis são as seguintes: Educação Infantil (creche e pré-escola), Fundamental e Educação para Jovens e Adultos (EJA).

Interessados deverão comparecer na secretaria da escola mais próxima de sua residência com os seguintes documentos: Certidão de Nascimento, RG e CPF da criança; Cartão do SUS; Cartão do Bolsa Família; RG e CPF do responsável; Comprovante de endereço; Comprovante de aluguel ou contrato (não obrigatório, caso o comprovante não esteja no nome do proprietário); caderneta de vacina e do tipo sanguíneo; e declaração de trabalho (não obrigatório).