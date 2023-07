Inscrições abertas para concurso público em Osasco com vagas na área da Saúde

As inscrições devem ser feitas até às 23h59 de 7 de agosto de 2023, no site da da Fundação VUNESP www.vunesp.com.br ), organizadora do certame, onde também podem ser encontradas mais informações e o edital. A taxa é de R$ 68,50 para as funções de nível técnico e de R$ 98,80 para médicos, enfermeiros, nutricionista e terapeuta ocupacional.