Inscrições em concurso público com 429 vagas na Prefeitura de Osasco vão até dia 8

Direto da redação

Termina no dia 8 de janeiro, segunda-feira, o prazo para se inscrever no concurso público 003/2023 que visa preencher 429 vagas na Prefeitura de Osasco. A maior parte das oportunidades é para atuar na Educação, com salários de até R$ 4,6 mil, de acordo com o cargo.

As inscrições devem ser feitas no site da Fundação VUNESP, com taxa de R$ 67,90 para cargos que exigem o ensino médio completo e R$ 98,89 para os de ensino superior. Leia o edital.

São 200 vagas para auxiliar de desenvolvimento e apoio escolar;

100 vagas para professor de desenvolvimento infantil I;

50 para inspetor de alunos; 50 para agente de trânsito;

Também há 10 vagas para agente fiscal de posturas e abastecimento e 10 para Professor de Educação Básica I (PEB I).

O concurso público da Prefeitura de Osasco abre também oportunidades para Professor de Educação Básica II com especialidade em deficiência auditiva (1), mental (1) e visual (1); PEB II de Inglês (1) e Educação Artística (1); e PEB II Educação Física (4).

Além da remuneração mensal, são oferecidos aos concursados benefícios como cesta básica, auxílio transporte e vale cesta de Natal.