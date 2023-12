Inscrições para concurso da Polícia Militar terminam nesta quarta-feira (20)

Direto da redação

Estão abertas até a próxima quarta-feira (20) as inscrições para o concurso público da Polícia Militar de São Paulo. A inscrição pode ser feita no site da Vunesp. O concurso é destinado a selecionar 2.700 candidatos aos cargos de Soldado PM de 2ª Classe do Quadro de Praças de Polícia Militar (QPPM), do sexo masculino e feminino.

A aplicação do exame de conhecimentos está prevista para o dia 4 de fevereiro de 2024, um domingo. Segundo o edital, a remuneração básica inicial para o cargo de Soldado PM de 2ª Classe é de R$ R$ 4.852,21.

Serão 51 locais de aplicação de prova, até em outros estados como Distrito Federal: Belo Horizonte (MG), Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), Manaus (AM), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) e Vitória (ES). O valor da inscrição é R$ 85,00.