Inscrições para o Vestibulinho das Etecs são prorrogadas até 17 de maio; região tem 460 vagas disponíveis

As inscrições para o Vestibulinho das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) do 2º semestre de 2024 foram prorrogadas até às 15 horas do dia 17 de maio (sexta-feira). A taxa custa R$ 40. A prova será aplicada no dia 9 de junho (domingo), às 13h30.

Na região sudoeste, o Centro Paula Souza está ofertando 460 vagas em diversos cursos. A Etec de Embu das Artes tem 280 vagas, enquanto Taboão da Serra tem apenas 20 vagas para o curso de Desenvolvimento de Sistemas.

O processo seletivo conta com 41.790 vagas para cursos técnicos, especializações técnicas e vagas remanescentes de segundo módulo, distribuídas entre as unidades de todo o Estado de São Paulo.

O candidato interessado pode optar pelo estudo na modalidade presencial, semipresencial ou online. A relação completa de unidades, cursos e vagas está disponível no site do Vestibulinho das Etecs.

Requisito

Para concorrer a uma das vagas para os cursos técnicos nas três modalidades, o candidato deve ter concluído ou estar cursando a partir da segunda série do Ensino Médio ou equivalente, apresentando no ato da matrícula o Certificado de Conclusão ou a declaração de que está cursando o período. Confira informações detalhadas na página 2 da Portaria.

Para concorrer a uma vaga de Especialização Técnica, além de ter concluído o Ensino Médio, o candidato precisa ter cursado integralmente o Ensino Técnico associado ao curso de especialização, conforme relação disponível no site do processo seletivo.

Para disputar uma das vagas remanescentes de segundo módulo, é necessário estar cursando a terceira série do Ensino Médio, ou ter concluído esse ciclo, e comprovar experiência profissional na área do curso, por meio de avaliação e certificação de competências referentes ao primeiro módulo.