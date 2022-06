Inscrições para o vestibulinho das Etecs terminam nesta segunda (13)

Por Samara Matos, na redação

As inscrições para o processo seletivo das Etecs (Escolas Técnicas Estaduais) do segundo semestre de 2022, terminam às 15h, desta segunda-feira (13) no site.

A taxa de inscrição é de R$ 39 e deve ser paga até o fim do expediente bancário. São disponibilizadas mais de 43 mil vagas para cursos técnicos, especializações técnicas e vagas remanescentes, distribuídas pelo estado de São Paulo.

As vagas são destinadas para as turmas presenciais, semipresenciais e online das Etecs e classes descentralizadas, unidades que funcionam com um ou mais cursos técnicos, sob a administração de uma Etec, por meio de parcerias com as prefeituras do interior e da capital (aulas nos CEUs) e com a Seduc (Secretaria da Educação do Estado de São Paulo).

São 42.946 vagas para habilitação técnica, sendo 40.066 na modalidade presencial e 2.880 vagas no formato online, em mais de 80 opções de cursos, com duração de três ou quatro semestres. Para as especializações técnicas de nível médio, a oferta é de 610 vagas, sendo 250 para o formato presencial. A relação de cursos e a disponibilidade de vagas podem ser consultadas pela internet.

Requisitos

Curso técnico:

– Ter concluído ou estar cursando o ensino médio, apresentando o Certificado de Conclusão ou a declaração de que está matriculado na segunda ou terceira série;

– Ter concluído ou estar cursando a EJA (Educação de Jovens e Adultos) ou o Encceja (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos). Neste caso, o candidato deve ter o Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou a declaração de que está matriculado, a partir do segundo termo da EJA ou dois certificados de aprovação em áreas de estudos da EJA/CEEJA. Ou ainda o Boletim de Aprovação do Encceja enviado pelo MEC ou o Certificado de Aprovação do Encceja em duas áreas de estudos avaliadas;

– Para o candidato que tenha realizado o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), até a edição de 2016, é preciso apresentar o Certificado ou a Declaração de Conclusão do Ensino Médio, expedido por órgão competente.

Especialização técnica: além de ter concluído o ensino médio, o candidato precisa ter cursado integralmente o ensino técnico associado ao curso de especialização, conforme relação disponível na internet.

Vagas remanescentes: é necessário, além de ter concluído o ensino médio, fazer uma prova que visa comprovar as competências referentes ao primeiro módulo evidenciando alguma experiência profissional na área do curso.