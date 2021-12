Inscrições para trabalhar no Censo vão até o dia 29 e região tem mais de 1.000 vagas

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu processos seletivos para contratação temporária de pessoal para a realização do Censo Demográfico 2022. As inscrições podem ser feitas pelo site https://conhecimento.fgv.br/ concursos/ibgepss21 até 29 de dezembro. Em suma, o exame será aplicado no dia 27 de março de 2022. O resultado final está previsto para 6 de maio de 2022.

Para as cidades de Taboão da Serra, Embu das artes, Itapecerica da Serra, Juquitiba, Embu-Guaçu, São Lourenço da Serra e Cotia foram oferecidas 1.021 vagas.

Os interessados em se candidatar a uma vaga de recenseador devem escolher, no ato da inscrição, a área de trabalho e a cidade na qual realizarão a prova. A taxa para participar da seleção é de R$ 57,50. Já os dois cargos de agente censitário terão inscrição única no valor de R$ 60,50, já que ambas funções integram o mesmo processo seletivo.

A solicitação da isenção do pagamento da taxa de inscrição pode ser feita para pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico, até o dia 29 de dezembro.

O salário para agente censitário municipal é de R$ 2.100 e o de agente censitário supervisor é de R$ 1.700. Os aprovados para essas vagas terão direito a auxílio- alimentação, auxílio-transporte, auxílio pré-escola, férias e 13º salário proporcionais, de acordo com a legislação em vigor e o estabelecido no edital. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

Como os recenseadores são remunerados por produtividade, o IBGE preparou um simulador online em seu site que calcula quanto o profissional vai receber de acordo com a quantidade de residências visitadas e pessoas recenseadas. A jornada de trabalho recomendável é de, no mínimo, 25 horas semanais.

Todas as etapas do Censo 2022, incluindo provas, treinamentos e coleta dos dados, seguirão protocolos sanitários de prevenção à Covid-19. Mais Informações sobre o Processo Seletivo Simplificado para o IBGE podem ser obtidas pelo telefone 0800 2834628 ou pelo e-mail ibgepss21@fgv.br.

VAGAS NA REGIÃO

Entre os outros municípios, Taboão da Serra 268 vagas, Embu das Artes tem 243 vagas, Embu Guaçu 63 vagas, Itapecerica da Serra 166 vagas, Juquitiba 36 vagas, São Lourenço da Serra 17 vagas e Cotia 228 vagas.