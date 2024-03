Instagram do prefeito Ney Santos e do vice são desbloqueados; vídeos no Youtube continuam fora do ar

Direto da Redação

O prefeito de Embu das Artes, Ney Santos, o vice-prefeito Hugo Prado, e o secretário de governo, Renato Oliveira, conseguiram reverter a decisão judicial de quinta-feira, dia 7, que bloqueava os seus perfis no Instagram, sob alegação de divulgação de fakenews.

Em vídeo divulgado pelo whatsapp, mas não publicado no Instagram, Santos chama os adversários de “carniceiros” e celebrou o “reestabelecimento dos perfis” após nova decisão da Justiça.

Se no Instagram o pedido foi restabelecido, em seu novo canal do Youtube, os vídeos com as lives de dois podcast continuam fora do ar.