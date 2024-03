Instagram e Facebook ficam fora do ar nesta terça-feira (5)

Direto da redação

O Instagram caiu para alguns usuários, segundo relatos publicados a partir do meio-dia desta terça-feira (dia 05/03). As pessoas não conseguem postar nem visualizar os feeds de perfis específicos da plataforma. Um dos avisos é de que “não é possível recarregar o feed”. O chefe de comunicações da Meta postou no X/Twitter que a empresa está ciente do problema. “Estamos trabalhando nisso agora mesmo”, disse Andy Stone.

Ela não é a única plataforma de Mark Zuckerberg com problema nesta tarde: o Facebook está fora do ar e o Threads não permite a visualização da timeline. O aplicativo para celular oferecer “tentar novamente”, mas nada acontece.

As buscas pelo assunto dispararam no Google. As pessoas parecem querer saber o que está acontecendo.

Já o site de monitoramento DownDetector indica que brasileiros passam pela pane em diversas regiões, conforme você vê na ilustração abaixo. O mapa de calor destaca São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Recife, Salvador, Curitiba, Porto Alegre e Belém.

O comunicador WhatsApp, também da Meta, segue funcionando normalmente.