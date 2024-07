Instalações da Central do Atende na nova sede da Prefeitura de Taboão da Serra é inaugurada

Direto da Redação

A Central de Atendimento ao Cidadão Atende foi transferida – e inaugurada – nesta sexta-feira (19) na nova sede administrativa da Prefeitura de Taboão da Serra. Esse é o primeiro serviço que entra em funcionamento no local, que vai concentrar todas as secretarias municipais. O horário de funcionamento ao público continua o mesmo, de segunda a sexta, das 8h30 às 16h30.

“É um dia gratificante e emocionante porque sai do papel a ideia e o projeto de um dos homens mais visionários desta cidade, que é o prefeito Aprígio”, afirma Júnior. Nos próximos 30 dias outros serviços e secretarias começam a ser alocados na nova sede administrativa.

Outro ponto destacado pelo secretário Júnior Eckstein foi a modernização tecnológica da Prefeitura, através da página no Atende, onde quase todos os serviços podem ser realizados de forma online. Com a transferência da sede do Atende e em breve da Junta Militar, a Prefeitura vai economizar cerca de 400 mil reais por ano em aluguéis apenas com os imóveis alugados na Rua Elizabeta Lips.

Representando o prefeito Aprígio, que não participou da inauguração em decorrência da legislação eleitoral, o secretário de finanças e planejamento Antonio Rodrigues. “Esse é um legado muito importante que o Governo dele deixa para Taboão da Serra. Não só para os servidores, que terão uma casa melhor para trabalhar e prestar seus serviços, mas também para a população, que vai ter condições melhores de atendimento nesse prédio”, diz.

SERVIÇO:

Serviço de Atendimento ao Cidadão ATENDE

Local: Rua Pedro Mari, 80 – Parque Assunção (nova sede da Prefeitura de Taboão da Serra)

Horário: de segunda a sexta / das 8h30 às 17h30