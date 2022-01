Instituto abre vagas para cursos gratuitos de gestão e tecnologia para jovens e PCDs

Por Samara Matos, na redação

O Instituto da Oportunidade Social (IOS) abriu inscrições para seis cursos gratuitos de formação profissional para estudantes com idade entre 15 e 29 anos e pessoas com deficiência (PcDs). São seis cursos com foco em administração e tecnologia.

Para participar do processo seletivo, o interessado deve acessar o site do IOS até 14 de fevereiro e se inscrever.

Neste semestre, são oferecidas 1.285 vagas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Santa Catarina, todas realizadas presencialmente. Os programas não exigem conhecimentos prévios.

Abaixo, conheça os cursos divulgados pela instituição:

Gestão Empresarial – forma profissionais para atuar em áreas administrativas. São 715 vagas nas unidades de São Paulo (Itaquera e Santana), Barueri, Diadema, Rio de Janeiro (Realengo) e Belo Horizonte.

Montagem e Manutenção de Computadores – forma profissionais para atuarem na montagem de computadores, de acordo com o perfil desejado pelo cliente e na busca de soluções de software e hardware para possíveis problemas. O curso estimula o empreendedorismo. São 160 vagas nas unidades de São Paulo (Unidade Santana) e Rio de Janeiro (unidade Bonsucesso).

Fluência Digital – forma profissionais aptos a desenvolver tarefas que utilizem a informática como principal ferramenta, assim como terão conhecimento das metodologias ágeis e suas aplicações. São 125 vagas, nas unidades de São Paulo (Santana e Jardim Ângela) e Rio de Janeiro (Realengo).

Desenvolvimento Web – forma profissionais aptos a desenvolver sites, tendo condições plenas de aprender novas linguagens e se desenvolver ainda mais na profissão. São 125 vagas, disponíveis nas unidades de São Paulo (Santo Amaro e Santana) e Joinville.

Tecnologia e Cultura Digital – forma profissionais para atuar com programação, utilização de softwares, comunicação e expressões artísticas. São 80 vagas nas unidades de São Paulo (Santana e Jd. Ângela).

Informática para o trabalho – forma profissionais para a área administrativa, com conhecimento em aplicativos de produtividade. No curso, os alunos aprendem a utilizar aplicativos para dispositivos móveis, softwares para computadores e conceitos essenciais de gestão para o dia a dia de uma empresa, seja como colaborador ou como empreendedor. São 40 vagas na unidade de Hortolândia.