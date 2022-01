Instituto Butantan oferece programação virtual de férias para crianças e adultos

Por Samara Matos, na redação

O Instituto Butantan oferece uma programação virtual gratuita para crianças e adultos até a próxima sexta-feira (28). Entre as atividades estão contação de histórias, teatro, oficinas, palestras e webinar. Além disso, será possível acompanhar lives com pesquisadores sobre as diferentes vacinas produzidas pelo órgão. Clique aqui para ver a programação completa

O evento “Férias no Butantan”, realizado pelo Centro de Desenvolvimento Cultural do instituto, abordará a importância da organização e preservação dos patrimônios documentais das instituições científicas, bem como explicará as diferenças dos soros produzidos pelo órgão e o propósito deles.

Segundo o Butantan, o objetivo do programa é aproximar a população da ciência por meio de ações educacionais virtuais. Por enquanto, em função da pandemia de covid-19, os parques do instituto permanecem fechados para o público externo.

O acesso será pela plataforma Zoom e, em alguns casos, com limite de público. Todos os eventos terão tradução em Libras e algumas irão fornecer certificados aos participantes.

Programação: