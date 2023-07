Integrantes de quadrilha que rouba motociclistas em Taboão são presos com cinco motos no Jardim São Judas

Direto da redação

Policiais do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) prenderam na segunda-feira (24) dois integrantes de uma das quadrilhas mais atuantes no ataque a motociclistas em Taboão da Serra.

No local foram apreendidos cinco motos com registro de queixa, peças, capacetes e celulares de vítimas. A dupla acabou reconhecida por roubar e espancar um homem horas antes da prisão.

Segundo a polícia, ao abordarem as vítimas, os suspeitos também levam celulares e, muitas das vezes, agridem violentamente as vítimas para obter as senhas dos aparelhos.

As prisões foram efetuadas por policiais da 1ª Delegacia Divecar (Investigações sobre Roubo e Furto de Veículos). A equipe apurava informações sobre as atividades dos envolvidos. As informações indicaram um possível depósito temporário das motos roubadas.

Os policiais chegaram até um imóvel no Jardim São Judas Tadeu. A equipe da 1ª Divecar deteve dois envolvidos. Os dois foram autuados por roubo, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotivo. Mas a dupla é responsável por ataques para obter as motos. Os policiais ainda investigam a participação de outros integrantes nos crimes.