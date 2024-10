Investigação avança e polícia identifica e procura suspeito de participação em atentado contra o prefeito Aprígio

Direto da Redação

A Polícia Civil de São Paulo já conseguiu identificar um dos suspeitos de participar do atentado contra o prefeito de Taboão da Serra, Aprígio. O crime aconteceu na tarde desta sexta-feira (18) na Avenida Aprígio Bezerra da Silva (antiga Rodovia Régis Bittencourt), na divisa com Embu das Artes. O prefeito está internado na UTI do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

De acordo com o site da CNN Brasil, a Secretaria de Segurança Pública informa que a Polícia identificou um veículo Fiat Siena utilizado na fuga e conseguiu chegar até o veículo estacionado em uma residência em Osasco. A moradora do local informou que o filho, de 33 anos, é quem costuma usar o veículo. Ele não estava no local. A Polícia tenta localizar o rapaz.

ESTADO DE SAÚDE

O Taboão em Foco não conseguiu confirmar na manhã deste sábado (19) o estado de saúde do prefeito Aprígio. Apesar de estar na UTI, até o fim da noite de sexta, sua saúde estava estável. O sangramento foi contido no pronto socorro, sem a necessidade de cirurgia.