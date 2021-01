IPTU 2021 de Taboão da Serra vence em 22 de março

Por Vera Sampaio, assessoria PMTS

Tributo poderá ser pago à vista com 7% de desconto ou em até 10 vezes sem juros.

A Prefeitura de Taboão da Serra inicia no próximo mês a entrega dos carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2021. A primeira parcela terá vencimento em 22 de março (segunda-feira), tanto para pagamento em parcela única, quanto em até 10 vezes. A expectativa é que a distribuição dos 70 mil carnês inicie no final de fevereiro e siga até meados de março.

Os munícipes que optarem pelo pagamento à vista terão 7% desconto. Quem escolher o pagamento em até 10 vezes não terá juros e poderá quitar as parcelas até do dia 22 de cada mês.

Os boletos podem ser pagos nas Casas Lotéricas ou nos bancos conveniados. São eles: Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Santander. Vale ressaltar que o pagamento nos bancos será, preferencialmente, por meio de caixas eletrônicos e Internet Banking.

O IPTU deste ano terá reajuste de 3,94% e o percentual foi definido no Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE). O Decreto Municipal 254/2020, que estabelece a porcentagem de reajuste, foi publicado na edição 947 do jornal Imprensa Oficial, de 18 de dezembro de 2020.

2ª Via

A partir da segunda semana de fevereiro os munícipes poderão retirar a 2º via do IPTU pela internet ou presencialmente. Para retirada pela internet basta acessar www.ts.sp.gov.br. Já pessoalmente, é necessário se dirigir ao ATENDE – Rua Elisabetta Lips, 55, Jardim Bontempo, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30. Em virtude da pandemia do novo coronavírus, orientamos que o atendimento preferencial seja apenas em casos excepcionais.