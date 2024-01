IPVA 2024 começa a vencer nesta quinta-feira (11) em São Paulo

Direto da redação

Nesta quinta-feira (11) ocorre o vencimento da primeira parcela do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2024 no estado de São Paulo, para proprietários de veículos com placa final 1.

Conforme o cronograma pré-estabelecido pelo Estado de São Paulo, a data de vencimento para quitar o imposto é definida segundo o número final da placa do veículo.

Como pagar o IPVA 2024?

O contribuinte pode consultar o valor do imposto nos terminais de autoatendimento, internet banking e aplicativos de celular disponibilizados pelos bancos. Só é preciso informar o número do Renavam. Também é possível fazer a verificação no site da Secretaria da Fazenda e Planejamento (Sefaz-SP), com o número do Renavam e da placa do veículo.

A guia do imposto pode ser paga em qualquer agência bancária credenciada. Também é possível fazer o pagamento em casas lotéricas e com cartão de crédito nas empresas credenciadas à Secretaria da Fazenda e Planejamento.

O pagamento via Pix é a novidade do IPVA 2024. A Sefaz-SP permite o recolhimento por meio de QR code junto a cerca de 800 instituições financeiras.

Para utilizar a modalidade, é necessário acessar a página do IPVA no portal da Sefaz-SP, informar os dados do veículo e gerar um QR code, que servirá para o pagamento. O QR code Pix tem validade de 15 minutos. Não tendo sido pago, será necessário emitir um novo QR code (sempre pelo site da Sefaz-SP).

Na tela do QR code, há um contador temporal de “tempo restante” que indica quando o código expirará. Ao ler o QR code com o aplicativo de banco, aparecerá a informação de que o pagamento é destinado à “Secretaria da Fazenda e Planejamento”, sob o CNPJ 46.377.222/0003-90 em conta do Banco do Brasil.​

Ca​​lendário de pagamento

Os proprietários poderão escolher as seguintes formas de pagamento com vencimentos, de acordo com o final da placa do veículo:​​

À vista

Cota única em janeiro, com desconto de 3%

Cota única em fevereiro, sem desconto

Parcelamento, sem desconto, cota mínima de R$ 70,72

Em 3 vezes, de janeiro a março (IPVA entre R$ 212,16 e R$ 282,87);

Em 4 vezes, de janeiro a abril (IPVA entre R$ 282,88 e R$ 353,59);

Em 5 vezes, de janeiro a maio (IPVA acima de R$ 353,60).

​Os caminhões têm prazos diferenciados: para o pagamento integral em janeiro é concedido desconto de 3%. Aos que escolherem pagar em cota única, sem desconto, o vencimento será em 19 de abril.

Para os proprietários que optarem pelo parcelamento em três, quatro ou cinco vezes, sem desconto, os vencimentos são em 20 de março, 20 de maio, 20 de julho, 20 de agosto e 20 de setembro.

Confira as datas de vencimento abaixo