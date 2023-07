Itapecerica da Serra abre concurso público com salários de até R$ 3,9 mil; veja como se inscrever

Por Samara matos, na redação

A Prefeitura de Itapecerica da Serra torna pública a abertura das inscrições para a realização do Concurso Público, para provimento do quadro permanente de servidores nos seguintes cargos: Agente de Serviços Funerários, Agente Fiscal de Obras e Meio Ambiente, Agente Fiscal de Tributos Municipais, Médico do Trabalho, Motorista de Automóveis, Orientador Social e Técnico em Segurança do Trabalho. O certame oferta 18 vagas imediatas mais formação de cadastro reserva.

Com exigência de formação em níveis médio e superior, a remuneração inicial pode alcançar os R$ 3,9 mil.

Sob organização da Avança SP, as inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 21 de agosto, sendo necessário, também, pagar uma taxa no valor de R$ 58,00 (médio) e R$ 77,00 (superior).

Já a avaliação dos candidatos será realizada através de prova objetiva, prevista para 08 de outubro, e prova prática, essa segunda apenas para o cargo de Motorista.

O site www.avancasp.org.br; tem mais informações e o edital completo (nº 045/2023) também podem ser acessados no mesmo endereço eletrônico.

Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra

