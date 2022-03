Itapecerica da Serra: Aposta acerta cinco dezenas na Mega-Sena e vai embolsar R$ 51 mil

Direto da redação

Uma aposta de Itapecerica da Serra acertou cinco dezenas da Mega-Sena – Concurso 2463 – sorteado na última quarta-feira (16) e o ganhador vai embolsar R$ 51.216,19. Outras 280 apostas também acertaram o mesmo número de dezenas.

Os números sorteados foram: 11, 16, 31, 37, 42 e 51. A aposta foi realizada na Casa Lotérica Perin, que fica dentro do Itapecerica Shopping.

Como não houve acertadores da seis dezenas, a Mega-Sena acumulou e está estimada em R$ 190 milhões para esse sábado. As apostas podem ser feitas em todas as casas lotéricas e também pela internet, no site da Caixa, e custa R$ 4,50.