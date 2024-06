Itapecerica da Serra: Mulher mata marido, confessa no hospital e foge

No último final de semana, uma mulher esfaqueou e matou o marido em Itapecerica da Serra. O caso repercutiu nos principais noticiários televisivos do Brasil, já que a mulher confessou o crime e poucos momentos depois, ela fugiu. Até o momento, ela está foragida.

De acordo com a reportagem, o crime aconteceu dentro da casa em que o casal morava após uma briga. Os golpes de faca atingiram a região do abdômen da vítima, que chegou a ser socorrida. No hospital, a mulher alegou legítima defesa para a equipe do pronto-socorro. Porém, em determinado momento do atendimento, a mulher disse que iria em casa buscar documentos e depois disso ela não foi mais localizada.