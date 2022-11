Direto da redação

A Prefeitura de Itapecerica da Serra está com inscrições abertas para curso de produtos natalinos, focados na fabricação de panetones. O curso será dos dias 21 a 25 de novembro.

Para se inscrever, os interessados devem ligar no (11) 4666-2025. O curso acontece no Banco de Alimentos, no Parque Paraíso.