Jardim São Judas recebe mutirão contra dengue da Prefeitura de Taboão da Serra neste sábado (6)

Direto da PMTS

O Governo Municipal de Taboão da Serra continua com os mutirões para combater o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika vírus e febre chikungunya. Neste sábado, 06/04, será a vez da região do Jardim São Judas receber a ação itinerante que reúne diversos serviços.

Na ocasião, os moradores poderão contar com a Operação Cata-Bagulho, nebulização, ações de limpeza urbana e zeladoria, além de receber orientações sobre como eliminar possíveis focos do mosquito. Além do Jardim São Judas, o mutirão já foi realizado na região do Jardim Santo Onofre/Panorama e Parque Jacarandá.

“Nosso objetivo é mobilizar a população para juntos combater a dengue e interromper o ciclo de transmissão do mosquito Aedes aegypti em nossa cidade. Conto com a participação de todos”, afirma o prefeito Aprígio.

De acordo com o Ministério da Saúde, 10 minutos por semana são suficientes para vistoriar a casa e eliminar os possíveis criadouros. Ações simples são as melhores formas de prevenção:

– Evite água parada;

– Feche bem a caixa d’água;

– Guarde pneus em locais cobertos;

– Coloque areia nos vasos de plantas;

– Amarre bem os sacos de lixo;

– Limpe bem as calhas da casa;

– Lave diariamente o bebedouro de animais com bucha e sabão;

– Armazene garrafas vazias com a boca para baixo.

Serviço:

Mutirão Todos Contra a Dengue

Sábado, 06/04

Bairro: Jardim São Judas