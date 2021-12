Jardim Trianon recebe 2ª edição da ação social Impulsiona Taboão neste sábado (11)

Da PMTS

A Prefeitura de Taboão da Serra realiza no sábado, 11/12, das 10h às 16h, a 2ª edição da Ação Social “Impulsiona Taboão”, na Emef Profª Ester Cordeiro de Souza, no Jardim Trianon. O objetivo da ação é levar diversas atividades, serviços e programas nas áreas de Saúde, Habitação, Assistência Social, Educação, Esporte, Cultura, Desenvolvimento Econômico e Cidadania.

De acordo com o prefeito Aprígio, a primeira edição do Impulsiona Taboão realizado no mês de novembro, no Jardim Mituzi, foi um grande sucesso.

“Levar até os moradores os serviços da prefeitura é a maior intenção do Impulsiona Taboão, além de garantir um dia repleto de interações esportivas e culturais para toda a família. Muitas pessoas aproveitaram o sábado para colocar sua vacinação em dia, ter atendimento nos serviços sociais e as crianças aproveitaram as atividades voltadas para elas. Queremos agora beneficiar os moradores do Jardim Trianon e no próximo ano vamos levar a ação para diversos bairros”, garantiu.

Confira os principais serviços e atividades que estarão disponíveis aos moradores do Jardim Trianon e região:

Saúde: vacinação contra a Covid-9; testes rápidos da Covid-19; Consultório Odontomóvel; aferição de pressão arterial e glicemia.

Emprego e Renda: Corte de cabelo masculino e feminino, designer de sobrancelhas, balcão de empregos, carteira de trabalho digital, Sebrae – orientações para MEI, recebimento e elaboração de currículos.

Habitação e Meio Ambiente: distribuição de mudas, educação urbanística e ambiental, orientações sobre regularização fundiária, orientação geral sobre os serviços do meio ambiente e licenciamento.

Assistência Social e Cidadania: Programa Criança Feliz, varal solidário, acesso digital, acolhimento, banco de alimentos, tarifa social de energia elétrica, cadastro e atualização do CadÚnico, Procon Municipal e orientação jurídica em parceria com a OAB.

Educação: Inscrições para o Ensino de Jovens e Adultos (EJA), sala de desenho, laboratório móvel de informática e contação de histórias.

Cultura e Esportes: demonstração de artes marciais, pintura de rosto, atividades lúdicas e música;

Serviço:

Ação Social “Impulsiona Taboão”

Data: 11 de dezembro (sábado)

Horário: das 10h às 16h

Local: Emef Profª Ester Cordeiro de Souza

Rua Luis Antônio de Andrade Vieira nº 386 – Jardim Trianon