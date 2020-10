Jogadoras do CATS ganham material esportivo da FPF, após goleada histórica de 29 a zero

Direto da redação / Foto: Rodrigo Corsi/Paulistão

A Federação Paulista de Futebol entregou nesta sexta-feira (30) materiais esportivos para as jogadoras e a comissão técnica do Clube Atlético Taboão da Serra (Cats). A derrota por 29 a 0 para o time do São Paulo e por 14 a 0 para a Ferroviária pelo campeonato Paulista em poucos dias gerou comoção nacional.

Na ocasião, a capitã do time revelou a falta de apoio do clube. “Usamos a camisa do Cats, mas pouca coisa o clube nos ajuda. É mais a comissão técnica mesmo, pela vontade. As atletas estão sem ganhar nada, ninguém tem salário, ninguém tem condição, não temos roupa de treino. Não temos apoio nenhum do clube”, reclamou a volante Titi.

A equipe entra em campo na próxima quarta-feira, dia 4 de novembro, contra o Red Bull Bragantino.