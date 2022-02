Joice Silva parabeniza Rotary Club pelos 117 anos e destaca parceria

Direto da redação

A vereadora Joice Silva (PTB) parabenizou o Rotary Club Internacional pelos 117 anos de sua fundação e o trabalho realizado em todo o mundo. Ela também destacou o papel do Rotary Club Taboão Pirajuçara junto a comunidade. A fundação do Rotary Internacional aconteceu em 23 de fevereiro de 1905.

“Quero parabenizar pelos 117 anos o Rotary Club Internacional em nome do Geraldo Mariano de Lima, do Rotary Taboão Pirajuçara, que contribui muito com Taboão da Serra nas ações sociais, mostrando sua parceria”, enalteceu Joice.

O que é o Rotary?

é uma rede global de líderes comunitários, amigos e vizinhos que veem um mundo onde as pessoas se unem e entram em ação para causar mudanças duradouras em si mesmas, nas suas comunidades e no mundo todo.

Para resolver problemas reais, é preciso compromisso, visão e pessoas que entram em ação. Com dedicação, energia e inteligência, nossos associados ajudam a humanidade há mais de 110 anos. Por meio de projetos sustentáveis em diversas áreas, como alfabetização, paz, saúde e recursos hídricos, estamos sempre procurando maneiras de criar um mundo melhor.