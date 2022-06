Jones Donizette lança pré-candidatura a deputado estadual em evento em Itapecerica da Serra

Direto da redação

Ex-candidato a prefeito de Itapecerica da Serra nas eleições de 2020, Jones Donizete lançou neste sábado (18) sua pré-candidatura a deputado estadual. Junto com Ely Santos, que disputa uma vaga como deputada federal, eles foram aclamados por mais de três mil pessoas.

“A população compareceu. É uma prova que estamos no caminho certo e estamos conseguindo falar a linguagem da população e de fato representar os anseios desse povo querido. E mais uma vez reafirmar meu compromisso com a população de Itapecerica da Serra, com o Conisud, com a Grande São Paulo e todo Estado nessa caminhada para deputado estadual”, afirma Donizette.

Na ‘dobrada’ com Ely Santos, de quem foi chefe de gabinete no período em que ela assumiu o mandato como deputada federal, Jones Donizette pede que as pessoas também confiem nela, que pode trazer muitos recursos para região e realizar um forte trabalho no social.

“Ela é a pessoa que o Estado precisa. É a madrinha do social. Ela precisa estar em Brasília”, garante.

QUEM É JONES DONIZETTE

Ex-secretário de tecnologia e comunicação na gestão do prefeito Ney Santos, em Embu das Artes, também disputou a Prefeitura de Itapecerica da Serra nas eleições de 2020, ficando em terceiro lugar com 12,89% dos votos válidos.