Jovem com 29 anos morre no HGIS com suspeita de coronavírus

Direto da redação

A morte no início da madrugada desta segunda-feira (30) de Bruno Nascimento Leite, 29 anos, com suspeita de Covid-19, gerou onda de comoção nas redes sociais. Ele estava internado no Hospital Geral de Itapecerica da Serra (HGIS).

De acordo com o site ‘Verbo Online’, Leite procurou atendimento médico no PS Central de Embu das Artes e foi diagnosticado com pneumonia, tendo muita falta de ar. Como o quadro se agravou, foi levado ao HGIS onde, com piora nas condições respiratória, foi internado na UTI.

O prefeito de Embu das Artes, Ney Santos (Republicanos) comentou a respeito da morte e afirma que aguarda mais informações da causa.

Deus recolheu o nosso amigo Bruno Nascimento Leite, ele foi descansar nos braços do Pai. Que o Espírito Santo console… Posted by Ney Santos on Sunday, 29 March 2020

O ex-secretário de saúde de Embu das Artes, José Alberto Tarifa, reforçou que a doença não atinge apenas os grupos de risco, formado por idosos acima de 60 anos.