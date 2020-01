Jovem de Taboão da Serra morre afogado na Praia Grande nesta quarta (8)

Direto da redação Um jovem de 18 anos, morador de Taboão da Serra, foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (8), na Praia Grande, litoral paulista. Ele chegou a ser socorrido e levado ao hospital, mas chegou sem vida. O rapaz estava a passeio com a família. Segundo o Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar), a vítima estava no mar com irmão, quando foi arrastado pela correnteza. Pouco tempo depois, populares acharam o corpo do jovem, boiando no mar. Assim que foi localizado, Bombeiros marítimos foram acionados e chegaram rapidamente ao local. Eles realizaram procedimentos de reanimação e o jovem foi conduzido ao Pronto Socorro de Praia Grande, onde foi constatado o óbito.