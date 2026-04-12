Jovem enterrado em Embu das Artes é morto a facadas por motorista de aplicativo; família pede justiça

Direto da redação

Fonte: g1

Um jovem de 26 anos, identificado como Jonatas Francisco Leite Lima, foi morto a facadas durante uma corrida por aplicativo na madrugada de sexta-feira (10), em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. O corpo foi enterrado neste sábado (11), em Embu das Artes, onde familiares e amigos se reuniram para a despedida marcada por forte comoção.

Durante o velório, a mãe da vítima, fez um desabafo emocionado. “Esse cara foi muito cruel. Nada justifica o que ele fez com a gente. Eu só quero justiça”, afirmou.

Amigos também prestaram homenagens e lembraram de Jonatas como uma pessoa alegre e querida. “Ele era sempre animado, alegrava todo mundo, independente do momento. É isso que mais machuca”, disse um amigo.

Entenda o caso

Segundo a polícia, o crime aconteceu após Jonatas sair de um bar com um amigo e solicitar um carro por aplicativo para voltar para casa. Durante o trajeto, ele passou mal após ingerir bebida alcoólica e abriu a porta do veículo para vomitar.

O motorista teria parado o carro e pedido que os passageiros descessem. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, uma das portas foi fechada com força, o que deu início a uma discussão.

Imagens de câmeras de segurança mostram os três fora do carro, trocando agressões. Durante a briga, Jonatas foi atingido por um golpe de canivete na região do abdômen e não resistiu aos ferimentos.

O motorista fugiu após o crime, mas foi localizado minutos depois e preso em flagrante. Em depoimento, ele afirmou que agiu em legítima defesa — versão contestada pela família.

Investigação

O caso foi registrado como homicídio, e o motorista, de 43 anos, foi indiciado. A defesa dele não havia sido localizada até a última atualização.

Em nota, a Uber informou que lamenta o ocorrido, desativou a conta do motorista e afirmou que a corrida estava coberta por seguro. A empresa disse ainda que a seguradora deve entrar em contato com os familiares.

O caso segue em investigação.