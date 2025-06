Jovem escapa de tentativa de sequestro em Embu das Artes; ação foi flagrada por câmeras

Direto da redação

Uma tentativa de sequestro registrada por câmeras de segurança na noite de segunda-feira (9) deixou os moradores do Jardim Santo Eduardo, em Embu das Artes, em alerta. O caso aconteceu por volta das 23h30 na Rua Bristol e envolveu três criminosos em um carro preto.

Segundo as imagens divulgadas nas redes sociais, os homens estavam em um veículo Kia Soul, de cor preta, e tentaram abordar uma jovem que caminhava sozinha pela via. Ao perceber a aproximação suspeita do carro, a vítima correu rapidamente. Os suspeitos chegaram a dar ré em alta velocidade para tentar alcançá-la, mas a jovem conseguiu escapar.

A cena, que lembra uma perseguição cinematográfica, foi gravada por câmeras de monitoramento da rua. O vídeo viralizou e gerou indignação entre moradores da região, que cobram mais segurança e patrulhamento no bairro.

Até o momento, não há informações sobre a identificação ou prisão dos suspeitos. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.

veja o vídeo:

https://www.instagram.com/reel/DKuyjC1vxWB/?igsh=MW0xMjNwa2Q5Y3Zjaw%3D%3D