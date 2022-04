Karatê de Taboão da Serra conquista 63 medalhas em dois campeonatos

Direto da redação

Os tempos áureos das artes marciais de Taboão da Serra estão retornando. Após quase dois anos com poucas competições por conta da pandemia da Covid-19, os torneios esportivos estão voltando e os atletas do município mostram que estão sendo treinados, com o apoio da Secretaria de Esportes e Lazer, para irem cada vez mais longe.

Um dos exemplos foi a participação da delegação taboanense no 29º Campeonato Paulista de Karatê Interestilos, realizado no último sábado, 24/04, no Ginásio Moura Pinheiro (Ibirapuera), em São Paulo. Organizado pela Confederação Brasileira de Karatê Interestilos (CBKI), o evento contou com a participação de 65 cidades do estado de São Paulo.

Taboão da Serra marcou presença com a participação de 52 alunos dos núcleos esportivos da Prefeitura, que mostraram porque foram para o campeonato. No total, 29 medalhas foram conquistadas nas modalidades Kata e Kumita, sendo três medalhas de ouro, oito de prata e 18 de bronze. A Secretaria de Esportes e Lazer ficou em 5º lugar no quadro geral de medalhas.

No mês passado as conquistas foram ainda maiores no 29º Troféu São Paulo de Karatê Interestilos, realizado também do Ginásio de Esportes do Ibirapuera. À ocasião, a delegação de Taboão da Serra conquistou 34 medalhas, sendo 13 de ouro, seis de prata e 15 de bronze. Além disso, a Secretaria de Esportes e Lazer ficou em 4º lugar no painel geral de medalhas entre as 17 equipes participantes.

O prefeito Aprígio parabenizou a delegação e a Secretaria de Esportes. “Fico muito feliz em saber que nossos programas e projetos de incentivo ao esporte estão dando tão certo e já estamos colhendo os frutos. Parabenizo cada um dos atletas e seus professores, bem como todos os servidores Secretaria de Esportes na pessoa do secretário Olívio Nóbrega, por se dedicarem, honrarem e tornarem o nome de Taboão da Serra cada vez mais conhecido de forma tão positiva”, declarou.

O secretário de Esportes, Olívio Nóbrega, reforçou o trabalho da pasta. “Temos o compromisso de promover o esporte de forma integral, isto é, não apenas oferecendo a prática esportiva nas mais variadas modalidades para todos os moradores de Taboão da Serra, como também de promover campeonatos municipais, workshops, e apoiar nossos atletas a participarem de competições à níveis estadual, federal e, quem sabe, até internacional. O esporte é algo vital, que traz qualidade de vida para quem pratica e vamos continuar com nosso trabalho para garantir a reconstrução de Taboão da Serra”, declarou.