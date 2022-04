Lacta e Burger King se unem para comemorar a Páscoa

Por Samara Matos, na redação

A partir do dia 9 de abril a novidade da Lacta e Burger King estará disponível em seis restaurantes BK da capital paulista. A época mais doce do ano está chegando. Pensando nisso, Lacta e Burger King se uniram para celebrar a Páscoa em grande estilo em uma parceria deliciosa.

Os consumidores de São Paulo poderão comprar um combo especial com ovo de Páscoa Sonho de Valsa 277g para comemorar a data, o Combo Pascal.As marcas estão prevendo a distribuição de cerca de mil ovos de Páscoa. Com valor de R$54,90, o Combo Pascal é composto por dois sanduíches vegetarianos, duas batatas, dois refrigerantes e ovo de Páscoa Lacta – as pessoas poderão escolher entre Whopper de Plantas ou Veggie Burger, ou até combinar os dois, fazendo alusão ao costume da data de não consumir proteína animal.

Ao longo de toda a semana, as redes sociais de BK e Lacta vão oferecer pistas para que as pessoas possam adivinhar em quais lojas o combo poderá ser encontrado, com a revelação dos endereços no dia 8 de abril, véspera da ação.

Essa não é a primeira vez que as duas marcas deixam o cardápio do BK ainda mais gostoso. Lacta já fez parte da plataforma de sobremesas do BK em um recentemente lançamento das sobremesas cremosas e crocantes: milkshakes, baldes de sorvete e BK MIX — todos nas versões BIS XTRA ou BIS XTRA OREO, a união perfeita de sabor e indulgência em dobro. Agora, a ideia é celebrar a Páscoa de uma maneira diferente, incentivando os lovers de ambas as marcas a dividirem um momento especial em uma data que é sobre proximidade com pessoas queridas.

O Combo Pascal é válido apenas para compras no balcão das seis lojas participantes. Acompanhe o Instagram de @lactaoficial e @burgerkingbrasil para saber onde será possível encontrar o Combo Pascal, a partir do dia 9 de abril.