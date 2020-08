Ladrão da escadaria do Jardim Pazini é preso na Zona Sul de SP

Da Redação

A polícia civil prendeu na tarde desta quarta-feira (19) o suspeito de realizar a tentativa de assalto a uma mulher no Jardim Pazzini, em Taboão da Serra. As imagens do crime ganharam as redes sociais. No vídeo, a mulher corre em uma escadaria enquanto o perseguidor desse com o veículo atrás da vítima.

De acordo com o Brasil Urgente, W.A.F. foi detido graças ao seu próprio pai. A polícia teria parado o pai do suspeito, que estava na moto, e na abordagem o pai revelou que era o filho que estava com a moto no dia anterior, data do crime.

Após a informação, a polícia foi até Paraisópolis na zona sul de São Paulo e realizou a prisão. A placa da moto foi levantada através do Sistema de Monitoramento da Prefeitura de Taboão da Serra.

De acordo com a polícia, o suspeito não tinha antecedentes criminais.

ENTENDA O CASO

Desde a última segunda-feira (17), um vídeo circula pelas redes sociais e mostra uma mulher fugindo de um criminoso em um escadão do Jardim Pazzine, em Taboão da Serra. Nas imagens é possível ver que toda a ação ocorreu por volta das 13h.

São dois vídeos curtos que indicam a ação do criminoso e o desespero da vítima. A mulher foge pela escadaria enquanto o criminoso desce os degraus em cima de uma motocicleta.

Mulher foge de tentativa de assalto no Jardim Pazini em Taboão da Serra.

No segundo vídeo, a mulher cai ao final das escadas, se levanta e segue correndo para um dos lados da rua. Já o homem em cima da moto parece desistir da abordagem e vai embora para o lado oposto da rua. Segundo informações do Brasil Urgente, a mulher se feriu na queda e precisou levar 50 pontos.