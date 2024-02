Lavanderia Self Service Bubblebox é inaugurada no estacionamento do Atacadão no Centro de Taboão da Serra

Por Allan dos Reis

Inspirada nos modelos americanos, a lavanderia self service Bubble Box inaugurou em fevereiro a sua primeira unidade em Taboão da Serra, no estacionamento do Atacadão do Centro (Rua do Tesouro, 680). Com apenas 1h15 minutos, você lava e seca as roupas que couberem no cesto medidor, aproximadamente entre 25 a 30 peças de roupas, ao custo de apenas R$ 18 para cada uma das ações.

“A Bubble Box é estilo de lavanderia self service no padrão dos filmes americanos, que a pessoa vem e realiza o serviço. É barato para lavar, é barato para secar. As pessoas não precisam mais ter máquinas de lavar”, garante os sócios Oséias e Bruna Arcine.

No preço da lavagem estão inclusos o sabão e amaciantes. Ao lavar e secar, as roupas saem sem a necessidade de passar, com os ferros elétricos. “Lavou, secou, chegou em casa, dobra para guardar e usar. Pronto. Economizou tempo. Sem contar o cheiro gostoso que as roupas ficam”, completam.

SERVIÇOS ADICIONAIS

Além do serviço de lava e seca, os clientes que utilizam os serviços da Bubble Box encontram ambiente agradável, espaço coworking, onde você pode trabalhar e fazer uso da internet de alta velocidade, enquanto aguarda a execução dos serviços.

SERVIÇO:

Bubblebox Taboão da Serra

Rua do Tesouro, 680 – Centro de Taboão da Serra

Ponto de referência: Estacionamento do Atacadão

Horário de Funcionamento: Segunda à sábado das 7h às 22h / Domingo e feriados das 8h às 20h

Custo do Cesto para lavar ou secar roupa: R$ 18

Informações: (11) 96576-9183 whatsapp

www.instagram.com/bubbleboxtaboaodaserra