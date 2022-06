Leilão em Embu das Artes tem VW Beetle 2007 com lance inicial de R$ 12 mil

Do site do Detran-SP

Um VW Beetle 2007, com lance inicial de R$ 12.000, avaliado em R$ 40.862,00 pela tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), é um dos destaques do leilão online do Detran.SP em Embu das Artes, que ocorrerá do dia 20 a 24 junho (segunda a sexta). No total, 484 lotes foram disponibilizados para serem arrematados.

Fazem parte do certame lotes com direito à documentação e em fim de vida útil. Para o arrematante no leilão, o veículo sai quitado, sem nenhuma dívida, já que o valor arrecadado no leilão é utilizado pelo departamento, justamente para quitar os débitos do proprietário junto ao Estado.

Os veículos que foram apreendidos por questões, como falta de licenciamento, CNH vencida, alcoolemia, entre outros, estão sendo ofertados para pagamento à vista.

A inscrição para participação deve ser feita pelo site da empresa responsável, que pode ser acessado pelo portal do Detran.SP (https://bit.ly/3mnNNVC). Após a inscrição, o cidadão receberá uma senha para sua participação.

Cuidados necessários para participar

Os leilões são boas opções para se adquirir veículos a preços convidativos, mas é preciso ter cuidado para não cair em sites falsos. O primeiro passo para participar dos leilões oficiais do Detran.SP é acessar o portal (www.detran.sp.gov.br), onde está publicado o edital. Este documento trará dados importantes, como nome e contato do leiloeiro e dados dos veículos. É importante ficar atento, ainda, às fotos exibidas nos sites falsos, que trazem imagens de veículos lavados e estacionados em vagas separadas.

Empresas que estiverem executando certames ilegais usando o nome do Detran.SP para leilões de veículos devem ser denunciadas à Polícia Civil e à Ouvidoria do Detran.SP no site www.detran.sp.gov.br.